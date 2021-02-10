Сколько будет стоить Redmi K50. Спойлер: адекватно

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Новинки обещают быть крутыми и недорогими

Политика ценообразования на смартфоны Xiaomi все чаще подвергается критике. Компания устремилась в премиум, оставив удел демпинговать ценами суббрендам Redmi и POCO. И судя по последней информации, в случае с линейкой Redmi K50 «дочка» будет успешно это делать.

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Сетевой информатор с ником @Shadow_Leak уверяет, что ему удалось разузнать ценники на новинки серии Redmi K50. При этом он внес небольшую сумятицу в понимание иерархии устройств новой линейки. По данным источника, Redmi K50 предложит чип Snapdragon 870 и быструю зарядку мощностью 67 Вт. Стоить аппарат должен в районе $314.

Будет в семействе модель Redmi K50 Pro, которую наделят процессором Dimensity 8000 и мощность быстрой зарядки составит 66 Вт. Запросить за смартфон в таком исполнении должны $424. Усовершенствованную версию «прошки» должны именовать Redmi K50 Pro+ и в ее основе будет лежать топовый 4-нанометровый чипсет Dimensity 9000. Заряжать новинку можно будет проводной зарядкой мощностью 120 Вт. Стоимость ее должна быть в районе $518.

А на вершине серии встанет Redmi K50 Gaming Edition, который предложит зарядку на 120 Вт и чип Snapdragon 8 Gen 1. Пользователям стоит быть готовыми отдать за него $550. Интересно, что ранее сообщалось, что версия для геймеров не будет считать самой топовой в семействе, она встанет на ступеньку ниже модели с Dimensity 9000. Глядя на озвученные сегодня ценники, все же Redmi K50 Gaming Edition может позиционироваться как максимально заряженная модель серии.

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Если проводить сравнение с предшественниками, то компания постаралась удержать ценники на новинки на уровне предшественников. Естественно, при условии, что сегодняшний прогноз сбудется. Напомним, что за Redmi K40 в Китае просили от $310, а ценники на Redmi K40 Pro стартовали с отметки $434. За Redmi K50 Pro+ просили от $573 и Redmi K40 Gaming Edition и вовсе стоил на старте продаж от $308.

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Источник: twitter