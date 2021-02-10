Скоро презентация Vivo S9. Появились обновленные тесты Dimensity 1100 и слухи о смартфоне

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Собираем послежние утечки перед презентацией Vivo S9﻿ - первого смартфона на Dimensity 1100﻿

Через несколько дней, а именно 3 марта, состоится премьера Vivo S9. Компания немного приоткрывает завесу перед презентацией.

Напоминаем, что это будет первый в мире смартфон на новом чипе MediaTek Dimensity 1100. Он разработан по 6-нм техпроцессу и в сегодняшних реалиях должен составить конкуренцию Snapdragon 870.

Примечательно, что сегодня же появились новые результаты тестов AnTuTu, в которых процессор набрал 600 000 балов. В прошлый раз нам сообщали о 581 000 баллах. Интересно, какая производительность будет в итоге на серийных аппаратах.Такие результаты являются шагом вперед, по сравнению с предыдущим поколением - MediaTek Dimensity 1000. А вот к результатам Snapdragon 870 (660 000 баллов) недотягивает. В любом случае, мы понимаем, что этих цифр должно хватит с лихвой для реального и комфортного пользования. Помимо этого, MediaTek использует технологию MediaTek UltraSave 5G и обещает нам отличные показатели по энергоэффективности платформы.

Ввиду этого, скорая презентация Vivo S9 очень интересна и важна. Слухи подтверждают наличие быстрой памяти UFS 3.1, что только добавит скорости смартфону. Также, хотя у нас нет официальных фотографий передней части, нам обещают две отличные фронтальные камеры и очередной прорыв в области селфи.

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Очень хочется увидеть этот смартфон в реальных тестах и узнать его цену. Ждать осталось не долго.

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Источник: mydrivers.com﻿