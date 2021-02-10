Скриншоты MIUI 13: новые виджеты и значки

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Инсайдеры слили в сеть скриншоты, как будет выглядеть MIUI 13

По ранним предсказаниям выходило, что в августе выйдет MIUI 13, но вместо нее компания выкатила MIUI 12.5 Enhanced Edition, как своеобразную работу над ошибками и попытку оптимизации MIUI 12.5. Выход же тринадцатой итерации прошивки отложили до конца года, было решено не торопиться и довести ее до ума, чтобы не злить фанатов.

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Ожидается, что представить MIUI 13 могут одновременно с анонсом флагманской серии Xiaomi 12. То, что оболочка готовится к выходу, подтверждают скриншоты, выложенные в сеть одним из информаторов. Источник утверждает, что именно так и будет выглядеть MIUI 13 с новыми виджетами и иконками. Напомним, что система виджетов в стиле iOS станет едва ли не ключевым новшеством нового интерфейса.

В числе фишек MIUI 13 также называют функцию виртуального расширения оперативной памяти за счет заимствования части флеш-накопителя. Эту фичу уже стали получать модели Xiaomi, POCO и Redmi, но она на данный момент является привилегией флагманов, тогда как модели попроще остались за бортом.

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Можно ожидать, что обновление до MIUI 13 получат все смартфоны компании, которым на день выход новой версии оболочки исполнится 2 года. Уже по традиции первыми ее должны получить китайские версии устройств, а впоследствии она доберется до глобальных моделей.

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Источник: weibo