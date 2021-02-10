Шаг назад: Xiaomi отменяет блокировку смартфонов

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Пользователи заблокированных устройств могут их активировать

На прошлой неделе по сети разнеслась весть, что Xiaomi взялась за блокировку своих смартфонов в ряде стран, например, на Кубе, в Северной Корее, Судане, а также Крыму. Тогда причиной такого поведения компании назвали борьбу с серым рынком и экспертные ограничения, которые распространяются на ряд регионов из-за необходимости Xiaomi соблюдать режим санкций в отношении ряда стран.

В этой ситуации странным выглядит позиция Xiaomi, которая после того как новость стала вирусной, облетела большое количество изданий и породила кривотолки, что теперь компания начнет массовую блокировку «серых» смартфонов. Компания не стала утруждать себя публикацией официального заявления и рассылкой сообщения, как на самом деле будет обстоять дело. В ряде случаев лишь локальные подразделения дали комментарий на обращения профильных изданий в попытке успокоить, что массовая блокировка происходить не будет.

Так случилось и с ресурсом Global Times, который сумел получить более-менее внятный комментарий от представителя Xiaomi. Он заявил, что произошедшая блокировка смартфонов «не нацелена на какой-либо рынок». Это была лишь временная мера, направленная на борьбу с «серым» рынком, который ущемляет информационную безопасность и права пользователей. «Расследование дало значительные результаты, и теперь затронутые устройства можно разблокировать», - сказал представитель Xiaomi.

Пользователям заблокированных смартфонов Xiaomi нужно активировать соединение Wi-Fi, чтобы разблокировать их. Хотя Xiaomi пыталась дистанцироваться от этого спорного вопроса, утверждая, что блокировка была лишь временной мерой и частью расследования против тех, кто зарабатывает на контрабанде, можно предположить, что она не ожидала столь широкого резонанса и хотела быстро потушить растущий «огонь» недовольства.

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Что ж, все указывает на то, что на территории наших стран можно приобретать любой смартфон Xiaomi, не опасаясь, что его заблокируют. Другое дело прочие регионы и страны, на которые распространяются экспертные ограничения, в этом случае Xiaomi заставят соблюдать санкции.

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Источники: notebookcheck, globaltimes