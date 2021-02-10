Стала известная цена на Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro в Европе

126

Компания нашла возможным предложить умеренную ценовую политику на семейство Xiaomi Mi 11T

Сегодняшний вечер пройдет под знаком Apple, а завтра в информационное поле ворвется Xiaomi со своей серией 11T. О смартфонах уже многое известно и общее представление том, какими они будут, мы уже имеем. Но наиболее животрепещущий вопрос, сколько же запросят за XiaoMi 11T и Xiaomi 11T Pro? Авторитетный источник готов ответить на этот вопрос.

Читать также: Шаг назад: Xiaomi отменяет блокировку смартфонов ﻿

Не доверять Роланду Кванду оснований нет. Это известный информатор, который уже не раз сливал досрочно достоверные сведения о еще не представленных устройствах. На этот раз он рассказал о тех ценниках, которые установят на Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro в Европе.

Так, Xiaomi 11T с 128 Гб постоянной памяти будет стоить 499 евро, а за Xiaomi Mi 11T Pro с аналогичным объемом флеш-накопителя запросят 649 евро. Те, кто захочет приобрести версии с 256 Гб флеш-памяти стоит быть готовыми отдать 599 евро за Xiaomi 11T и за Xiaomi 11T Pro — 699 евро. Независимо от модификации, все смартфоны получили по 8 Гб оперативной памяти.

Читать также: Если Xiaomi выпустит такие умные очки, купите их? ﻿

Xiaomi 11T в своей младшей модификации будет стоить дешевле предшественника на 50 евро, а также появилась версия с 256 Гб флеш-накопителя. Ценник на Xiaomi 11T Pro с 128 Гб постоянной памяти остался неизменным, а за вариацию с 256 Гб и здесь просят на 50 евро больше. Ждем завтрашней презентации, чтобы точно знать все о новинках серии Xiaomi 11T.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: winfuture