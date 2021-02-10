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Представляем вам инструкцию, как скрыть ненужные приложения на Xiaomi.

Наверное, никто не будет отрицать, что компания Xiaomi пришла к своему ошеломительному успеху во многом благодаря собственной прошивке MIUI. Эта надстройка над чистым Андроид с самого первого дня своего существования давала Xiaomi не только индивидуальность, но и заметное преимущество над конкурентами, предлагая кучу дополнительных функций для более тонкой кастомизации. Например, кроме «клонирования» любого приложения, вы также имеете возможность скрыть это приложение на Xiaomi.

Со временем MIUI становилась еще удобнее и красивее, а многие фишки, показанные в новых версиях MIUI (например, MIUI 12), в итоге ушли «в народ» и появились не только в графических интерфейсах других компаний, но и даже в чистом Андроид. Однако, несмотря на популярность прошивки, многие ее фишки все еще известны далеко не всем.

Сегодня мы разберем с вами, каким образом можно «скрывать» приложения на рабочем столе любого Xiaomi и поймем, для кого и для чего может понадобиться «чистка» рабочего стола.

Самой очевидной причиной «очищения» рабочего стола вашего смартфона Xiaomi (Ксиоми), пожалуй, является банальная уборка всего лишнего. Особенно это актуально для MIUI, в которой по умолчанию включено отображение абсолютно всех приложений сразу на рабочем столе, а не в удобном списке, который в чистом Андроид вызывается свайпом снизу-вверх.

Конечно, сейчас MIUI 12 предлагает и такой вариант сохранения свободного пространства на рабочей зоне вашего смартфона, но ведь многим удобно иметь все под рукой. Если вы хотите оставить стандартное отображение иконок, но хотите немного привести рабочий стол смартфона в порядок, то советуем сначала просто удалить ненужные вам приложения и игры – поверьте, станет проще не только вам, но и вашему устройству.

Чистота и порядок

Однако что делать с приложениями, которые не хотят удаляться? Например, многие встроенные программы от Xiaomi (Ксиоми) просто так не удалишь. Именно для такого случая Xiaomi и встроили в свою прошивку возможность «скрыть» лишние приложения. Да, вы поняли правильно – многие приложения без получения рут-прав удалить все же не получится, но можно добиться желаемого (то есть аккуратного) внешнего вида рабочего стола вашего смартфона.

Второй по популярности причиной скрытия некоторых иконок можно назвать необходимость защиты ваших личных данных от третьих лиц. В жизни случаются разные ситуации – например, вы не хотите, чтобы кто-то знал о вашем использовании того или иного приложения. Не удаляя его, вы можете скрыть его наличие на вашем рабочем столе – это тоже можно сделать благодаря гибкой кастомизации Ксиоми.

Кстати, из предыдущего пункта вытекает еще одна причина скрытия иконок – конфиденциальность. Тут все просто – если кто-то завладеет вашим смартфоном и начнет суматошно искать клиент банка или же приложение какой-либо социальной сети, то его может смутить их отсутствие.

Так как же сделать ненужные (или же, наоборот, очень даже нужные) приложения скрытыми?

Начнем с того, что вам необходимо зайти в Настройки вашего Xiaomi. Далее заходим в пункт «Защита приложений». Если у вас уже стоит пароль (например, привязанный к сканеру отпечатков пальцев), то вам нужно будет просто ввести его, если же нет, то смартфон попросит вас придумать пароль: им может быть либо обычный пин, либо узор, либо сложный пароль, состоящий из разных букв и цифр. После подтверждения пароля, смартфон попросит вас привязать свой аккаунт Mi, чтобы иметь возможность сбросить пароль, если вдруг вы его забудете. Если вам не нужна такая опция или же вы не хотите оформлять Mi-аккаунт, то этот шаг можно смело пропустить.

После того, как вы выполните все «просьбы» системы, откроется меню Защиты приложений. В нем, помимо, собственно, защиты любого приложения с помощью пароля, можно также и скрыть его наличие с рабочего стола. Для этого вам необходимо будет нажать на «шестеренку» в правом верхнем углу этого меню, после чего вы войдете в настройки, где можно будет выделить пункт «Управление приложениями». После этого появится список всех доступных для скрытия приложений – здесь вы и сможете настроить все так, как вам нужно.

Для того, чтобы увидеть скрытые иконки, не убирая с них защиту, необходимо сделать следующее: на главном экране вам нужно будет выполнить жест пальцами, как будто вы увеличиваете изображение в галерее – их необходимо будет одновременно развести в разные стороны. После этого появится окошко со скрытыми приложениями, которые можно будет открыть только после того, как вы введёте придуманный вами пароль.

Новое пространство для самых нужных программ

В качестве бонуса напоминаем, что в MIUI 12 есть возможность создать «Второе пространство» - полностью чистый рабочий стол, в котором вы можете разместить все наиболее часто используемые приложения. Для создания «Второго пространства» необходимо зайти в Настройки устройства, тапнуть по меню «Система и устройство», в котором будет находиться то самое «Второе пространство». Имейте в виду – после создания нового рабочего стола вам необходимо будет придумать для него новый пароль.

Вот такими нехитрыми способами можно не только почистить рабочий стол вашего устройства от ненужных приложений, но еще и обезопасить самые важные приложения от посторонних лиц.