Слили цены на Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro: вполне адекватно

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На Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro могут установить конкурентоспособные цены

Анонс Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro неминуемо приближается. Интерес народных масс к новинкам высок и не в последнюю очередь из-за того, что любопытно посмотреть каких высот Google достигнет по камерам и что из себя представляет чип Tensor. На основе слухов шестое поколение Pixel-фонов в своем дизайне, материалах и начинке выглядят самодостаточными устройствами. А что насчет цены?

Не так давно отметился ресурс This Is Tech Today, выложив в сеть ролик с демонстрацией прототипа Pixel 6 Pro. А теперь этот же источник решил поделиться куда более ценной информацией — ценниками на новинки. По его словам, раздобыть их помог один из европейских ритейлеров, естественно, на условиях анонимности. Если сведения достоверны, то новинки будут предлагаться по вполне разумной цене.

Сообщается, что за Pixel 6 будут просить 649 евро, а покупка Pixel 6 Pro может обойтись в 899 евро. В США же за смартфоны будут просить от $799 и $1099 соответственно. Хотя и не исключают того, что ценники могут составить $699 и $999.

Какой в итоге будет ценовая политики на Pixel 6 и Pixel 6 Pro, узнаем в октябре, когда и должна состояться премьера устройств. Предположительно, представят новинки 19 октября. Нам остается дождаться официального оглашения даты анонса и собственно самого ивента, чтобы все узнать о смартфонах.

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Источник: phonearena