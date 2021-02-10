Видео дня: оживший Google Pixel 6 Pro

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Google Pixel 6 Pro выглядит интереснее скучного Pixel 5

На YouTube-канале This is Tech Today появилось видео с Google Pixel 6 Pro в главной роли. Это предрелизный образец смартфона, о чем свидетельствует логотип (PVT) на тыльной стороне. Акцент сделан на внешнем виде устройства, который был известен уже по более ранним рендерам и сама компания не стала скрывать дизайн смартфона.

В ролике Pixel 6 Pro предстал в не самой эффектной и выигрышной серой расцветке. У него активировали дисплей и на задней панели хорошо просматривается выступ с основной камерой, обладающей тремя датчиками, один из которых зум-перископ. Долго глазеть на смартфон не позволили, сам ролик длится всего несколько секунд. До анонса есть еще время и, возможно, в сеть еще сольют видео, где покажут больше.

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На сегодняшний день Google не озвучила дату релиза Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Но очень похоже, что состоится он 19 октября. Все дело в том, что австралийский оператор Telstra предлагает зарегистрироваться, чтобы больше узнать о новинках и попытаться выиграть приз. Конечный срок для регистрации — 19 октября. Скорее всего, дата выбрана не случайно и в этот день и могут представить Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Напомним, что новинки должны получить OLED-дисплеи, селфи-камеры на 12-мегапикселей и фирменный чип Tensor, созданный в тесном сотрудничестве с Samsung. Обещают и улучшенные основные камеры, где самой интересной должна быть та, что предложит Pixel 6 Pro. Помимо основного сенсора на 50 Мп и 12-мегапиксельного ширика, установят телеобъектив на 48 Мп с поддержкой 4-кратного зума.

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Источник: youtube