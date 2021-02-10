Слили характеристики OnePlus 10 Pro

509

Скорее всего, опубликованные параметры максимально приближены к реальным

В сети появились характеристики неанонсированного флагмана OnePlus 10 Pro. Вероятнее всего смартфон представят в первом квартале следующего года, но только на рынке Китая, а до глобального рынка он доберется уже во второй декаде 2022 года. По крайней мере, такой прогноз дали сетевые информаторы.

Благодаря инсайдерам мы уже видели то, как может выглядеть OnePlus 10 Pro, а сегодня они дали прогноз по части характеристик. По их данным, OnePlus 10 Pro удостоится 6,7-дюймового дисплея разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц, платформы Snapdragon 8 Gen1, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопителя вместимостью 128/256 Гб UFS 3.1.

Читать также: OnePlus 9RT выйдет на глобальный рынок ﻿

Емкость аккумуляторной батареи составит 5000 мАч, а вот о мощности быстрой зарядки ничего не сказано. Можно лишь уверенно говорить о том, что она не будет меньшей мощностью чем 65 Вт, а, возможно, компания замахнется на 125 Вт. OnePlus 10 Pro приписывают фронталку на 32-мегапикселя, тройную тыльную камеру 48 Мп + 50 Мп (сверхширик) + 8 Мп (телеобъектив, 3,3-кратный оптический зум). Обещана защита от пыли и влаги по классу IP68.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: 91mobiles