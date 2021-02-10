Вкусная цена на Samsung Galaxy Note 20: успейте забрать крутой смартфон со стилусом всего от 8 612

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Нууу очень крутой смартфон со стилусом - Samsung Galaxy Note 20

Линейка ноут одно время успела покорить сердца многих людей. Смартфоны данной линейки имеют премиальный дизайн, отличные характеристики и очень крутую фишку – наличие стилуса, открывающего новые интересные возможности.

Samsung Galaxy Note 20 оснащен процессором Snapdragon 865 5G+, этот чипсет позволяет попробовать себя как мобильного геймера, так и использовать смартфон для работы.

Дисплей Super AMOLED Plus позволит реализовать всю силу смартфона, ведь он здесь на целых 6.7". Очень красивый и яркий экран. Также из плюсов дисплея, он не имеет загнутых краев и абсолютно плоским, что защищает от случайных нажатий облегчает найти защитное стекло.

Модуль камеры состоит из трех объективов: главный на 64МП и вспомогательные по 12МП. Относительно качества. Здесь все на высоте, смартфон делает хорошие фотографии с насыщенной картинкой. Фронтальная камера на 10МП.

Устойчивость к воде и пыли на высоте – IP68. Несмотря на большое отверстие для стилуса, открытый USB-порт и все прочие прорези, смартфону не запрещается погружаться под воду на полтора метра и находиться там до получаса.

Смартфон хорошо держит заряд, ведь батарея здесь на 4300 мАч, что является не самым большим показателем, но смартфону этого вполне достаточно. А вот скорость заряда всего 25 Вт.

Среди других конкурентных преимуществ линейка Note имеет перо – S Pen. Для тех, кому нужен флагман А-бренда с карандашом, выбора практически нет, придется лишь определиться с конкретной моделью. Данный смартфон можно приобрести по ссылке:

Samsung Galaxy Note 20 8/128 GB US Version – 8 612 грн.

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