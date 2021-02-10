Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Вкусная цена на Samsung Galaxy Note 20: успейте забрать крутой смартфон со стилусом всего от 8 612

Вкусная цена на Samsung Galaxy Note 20: успейте забрать крутой смартфон со стилусом всего от 8 612

22.08.2023 47 0

Нууу очень крутой смартфон со стилусом - Samsung Galaxy Note 20

Линейка ноут одно время успела покорить сердца многих людей. Смартфоны данной линейки имеют премиальный дизайн, отличные характеристики и очень крутую фишку – наличие стилуса, открывающего новые интересные возможности.

 

note 20

 

Samsung Galaxy Note 20 оснащен процессором Snapdragon 865 5G+, этот чипсет позволяет попробовать себя как мобильного геймера, так и использовать смартфон для работы.

 

note 20

 

Дисплей Super AMOLED Plus позволит реализовать всю силу смартфона, ведь он здесь на целых 6.7". Очень красивый и яркий экран. Также из плюсов дисплея, он не имеет загнутых краев и абсолютно плоским, что защищает от случайных нажатий облегчает найти защитное стекло.

 

Модуль камеры состоит из трех объективов: главный на 64МП и вспомогательные по 12МП. Относительно качества. Здесь все на высоте, смартфон делает хорошие фотографии с насыщенной картинкой. Фронтальная камера на 10МП.

 

note 20

 

Устойчивость к воде и пыли на высоте – IP68. Несмотря на большое отверстие для стилуса, открытый USB-порт и все прочие прорези, смартфону не запрещается погружаться под воду на полтора метра и находиться там до получаса.

 

note 20

 

Смартфон хорошо держит заряд, ведь батарея здесь на 4300 мАч, что является не самым большим показателем, но смартфону этого вполне достаточно. А вот скорость заряда всего 25 Вт.

 

note 20

 

Среди других конкурентных преимуществ линейка Note имеет перо – S Pen. Для тех, кому нужен флагман А-бренда с карандашом, выбора практически нет, придется лишь определиться с конкретной моделью. Данный смартфон можно приобрести по ссылке:

 

Samsung Galaxy Note 20 8/128 GB US Version – 8 612 грн.

 

С промокодом BTSandroprice32 сэкономьте на покупке $32

 

Это и еще много ТОПовых предложений вы сможете найти в нашем телеграмм-канале Andro-Price Aliexpress:

 

Andro-Price Aliexpress

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки с Aliexpress

 

Читайте также: Будущие Samsung Galaxy S24 снова получат процессор от Exynos: что известно

https://andro-news.com/ru/news/detali-samsung-exynos-2400-10-yader-vdvichi-potuzhnishe-video-ta.html Детали Samsung Exynos 2400 – 10 ядер, вдвое мощнее видео и многое другое( Отм. панель)

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 22.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Вкусная цена на Samsung Galaxy Note 20: успейте забрать крутой смартфон со стилусом всего от 8 612