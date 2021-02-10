Подробности Samsung Exynos 2400 – 10 ядер, вдвое мощнее видео и многое другое

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Exynos 2400﻿ получит двустороннюю спутниковую связь

Предварительно известно, что европейские Samsung Galaxy S24 Ultra получат процессор Exynos 2400. Новая 4-нм архитектура должна обеспечить улучшение производительности и эффективности по сравнению с не слишком быстрым Samsung Exynos 2200.



Согласно AnTuTu, новый Exynos получит 10 ядер и будет разделен на кластеры по схеме 1+2+3+4. Процессор оснастят 1 ядром ​​Cortex-X4 (3,1 ГГц), хотя ранее было известно о 3,2 ГГц.



Новый графический чип Xclipse 940 в составе Exynos 2400 опять будет базироваться на архитектуре AMD RDNA2. По сравнению с Xclipse 920, преемник получит вдвое больше вычислительных блоков. Однако это не означает прямо, что Xclipse 940 будет вдвое быстрее.



Встроенный в Exynos 2400 модем 5300 5G будет иметь максимальный лимит входящей линии связи 10 Гбит/с (как и Snapdragon X75) и 3,87 Гбит/с для исходящей. По слухам, процессор будет оснащен двухсторонней спутниковой связью.



Также известно о поддержке памяти накопителей UFS 4.0, оперативной памяти LPDDR5X с пропускной способностью до 8,5 Гбит/с, записи видео 8K 60 FPS и камер до 320 МП.

Источник: Wccftech