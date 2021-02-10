Вкусная цена на Xiaomi 12: компакт от Xiaomi, поражающий мощностью всего от 13 949

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Настоящий компактный смартфон от Xiaomi

Xiaomi 12 – это современный флагман от известного бренда, поражающий своими компактными размерами.

Дизайн этой модели увлекает своей элегантностью, скругленными гранями и совершенным исполнением блока камер.

Экран OLED диагональю 6,28 дюйма покрывает почти 90% лицевой стороны, предлагая высокое разрешение 2400x1080 пикселей, поддержку HDR10+ и частоту обновления 120 Гц.

Работает Xiaomi 12 на базе мощного 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, который является флагманским процессором и предоставит вам большие возможности для работы и игр.

Относительно фотографических возможностей, основная камера объединяет 50 МП широкоугольный сенсор, ультраширокоугольный 13 МП и макрообъектив 5 МП, смартфон делает яркие фотографии в высоком качестве. Камеры позволяют записывать видео в качестве 8K. Для селфи предусмотрена 32 МП камера, а под экраном расположен сканер отпечатков пальцев.

Относительно энергообеспечения Xiaomi 12 может похвастаться аккумулятором на 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки 67 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. Особенность модели – возможность реверсивной зарядки. У смартфона отлично настроен звук компанией Harman Kardon.

Xiaomi 12 – идеальный выбор для ищущих производительный смартфон с новейшими технологиями и стильным дизайном, еще и с компактными размерами.

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Xiaomi 12 8/128 ГБ - 13 949 грн.

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