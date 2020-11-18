Смарт-камера Xiaomi и другие товары доступны по сниженной цене
Скидки на смарт-камеру Xiaomi, беспроводные наушники TOPK и таймер на магните MIIIW
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Наружная смарт-камера Xiaomi
Характеристики: MJSXJ02HL, Mijia APP, 1080P FHD, IP65, угол обзора 170°, ночное видение, хранение в "Облаке"
Цена RU: $17,99/$22,76 - https://lite.bz/0ORNG
Промокод "7V74QAYUB8UO"
Беспроводные наушники TOPK
Характеристики: T12, Bluetooth 5.0, аккум. бокса 350 мАч, IPX5
Цена: RU $9,96/UA $10.73 - https://lite.bz/xr2X_P
Таймер на магните MIIIW
Характеристики: NK5260, LED-дисплей, отсчет до 99мин, питание AAA*3шт
Цена: $10,32 - https://lite.bz/3l45I
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