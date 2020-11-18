Смарт-камера Xiaomi и другие товары доступны по сниженной цене

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Скидки на смарт-камеру Xiaomi, беспроводные наушники TOPK и таймер на магните MIIIW

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Наружная смарт-камера Xiaomi

Характеристики: MJSXJ02HL, Mijia APP, 1080P FHD, IP65, угол обзора 170°, ночное видение, хранение в "Облаке"

Цена RU: $17,99/$22,76 - https://lite.bz/0ORNG

Промокод "7V74QAYUB8UO"

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Беспроводные наушники TOPK

Характеристики: T12, Bluetooth 5.0, аккум. бокса 350 мАч, IPX5

Цена: RU $9,96/UA $10.73 - https://lite.bz/xr2X_P

Таймер на магните MIIIW

Характеристики: NK5260, LED-дисплей, отсчет до 99мин, питание AAA*3шт

Цена: $10,32 - https://lite.bz/3l45I

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