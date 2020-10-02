Смарт-ремешок Sony Wena 3: сделает обычные часы умными

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Sony Wena 3: когда ремешок для часов выполняет функции смарт-браслета

Sony представила смарт-ремешок Wena 3. И это концепция, которую определенно стоит изучить. Будут те, кому она зайдет. Компания предлагает объединить классические часы с интеллектуальным ремешком. А для того, чтобы наручные часы стали «умными», на них достаточно будет заменить обычный ремешок на Sony Wena 3.

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Sony Wena 3 — это смарт-ремешок к традиционным часам, который по факту является фитнес-браслетом. На него будут приходить уведомления со смартфона, можно будет работать с голосовым помощником Alexa, совершать платежи благодаря модулю NFC, контролировать частоту сердечных сокращений и мониторить фазы сна. Дополнительно есть и датчик, позволяющий отслеживать уровень кислорода в крови.

На выбор пользователь может выбрать вариант Sony Wena 3, изготовленный из нержавеющей стали, кожи или силикона. Браслет получил ударопрочное и защищенное исполнение, которое позволяет ему пережить падения с высоты 90 см и погружение в воду на глубину 50 метров (5АТМ).

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Одновременно с браслетом, Sony представила дизайнерские часы Wena с ценником $550. Что касается Sony Wena 3, то самая дешевая версия из силикона обойдется в $230, а за кожаный вариант запросили $330.

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Источник: reporter