Появились первые подробности о новом Sony Xperia 1 III

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Sony не собираются останавливаться Xperia 5 II – готовится к выходу Sony Xperia 1 III.

Совсем недавно Sony представила очень даже неплохой флагман Xperia 5 IIjavascript:mctmp(0);, захватив внимание людей, которые уже успели позабыть о мобильном подразделении японской компании. И вот, с пылу с жару, компания готова представить еще одну новинку – Xperia 1 III, о выходе которой будет объявлено в начале следующего года.

И хоть до выхода смартфона еще как до луны, в Сети уже есть некоторые утечки, раскрывающие особенности новинки. Последний крупный слив произошел благодаря надежному японскому инсайдеру, тесно связанному с Sony.

Издание из Японии AndroidNext сообщило, что у них есть информация о смартфоне, основанная на данных, предоставленных доверенным инсайдером. Согласно этой утечке, устройство предложит заметный апгрейд в части камеры и дисплея. При этом нет достоверной информации о размере матрицы камеры и ее разрешении.

Согласно сливу, дисплей Sony Xperia 1 III будет иметь более высокий уровень яркости, примерно на 15% больше, чем его предшественник. Также должна повыситься частота обновления изображения. Также ходят слухи, что дисплей может получить разрешение 4К, но в нынешней утечке это не было подтверждено.

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Кроме того, издание ожидает улучшения модуля основной камеры. Что касается селфи-камеры, то размер диафрагмы увеличится – нас ждет лучшее качество съемки в условиях низкой освещенности.

На данный момент это единственная информация, имеющаяся у надежного издания, но, как и всегда с утечками, совсем скоро мы узнаем больше.

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Источник: GSMArena



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