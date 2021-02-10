Смартфон Balmuda Phone: необычно, компактно и очень дорого

442

Это однорукий мобильник для небедных поклонников экзотики

Японская компания Balmuda, специализирующаяся на выпуске кухонной техники, решили выйти на рынок смартфонов. Первенцем стал Balmuda Phone, сила которого в дизайне и компактности. Компании удалось создать продукт, который обращает на себя внимание, а это уже много, когда речь идет о выпуске первого смартфона для компании.

Balmuda Phone предлагает дисплей диагональю 4,9 дюйма разрешением FullHD и габариты корпуса составили 123х69х13,7 мм. При создании внешнего облика смартфона ставка была сделана на три момента: компактность, отличная эргономика и комфорт. Именно удобство хвата задает тон и у мобильника не только изогнутая спинка, но и сам корпус весь сглаженный, явно старались избежать прямых линий.

Оригинально обыграли в Balmuda Phone сканер отпечатков пальцев, который расположился в верхнем левом углу на задней панели. Но назвать такое решение максимально удобным, сложно. В активе смартфона селфи-камера на 8 Мп и основной модуль на 48 Мп, аккумулятор емкостью 2500 мАч, чипсет Snapdragon 765, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной и операционная система Android 11 с фирменной оболочкой, которая основательно переиначила зеленого робота.

Помимо дизайна фотоаппарата-мыльницы Balmuda Phone еще интересен и стоимостью. Запросили за него $920 и его продажи в Японии стартуют 26 ноября. Слишком дорого.

Источник: 9to5mac