Смартфон для настоящих бизнесменов: Lenovo ThinkPhone получил много новых крутых функций

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Единственный бизнес-смартфон получил очень крутые функции

Lenovo ThinkPhone от Motorola, телефон, разработанный для бизнес-пользователей, очень уникальный и интересный смартфон. Недавно он получил две новые функции благодаря партнерству с Microsoft. Две компании объединились, чтобы предоставить пользователям ThinkPhone Windows 365 и функциональность Teams Walkie Talkie.

Windows 365 – это облачная версия Windows, позволяющая пользователям получать доступ к своим рабочим файлам и программам из любого места. Это означает, что Windows 365 теперь доступна на ThinkPhone, пользователи получают доступ к полноценному Windows Cloud PC непосредственно со своего телефона, что, по правде, превращает в какой-то мере смартфон в персональный компьютер.

Вы можете также транслировать опыт Cloud PC на больший дисплей, клавиатуру и мышь с помощью Moto Connect. Эта интеграция поможет ИТ-администраторам снизить затраты, предоставив работникам только устройства и дисплеи ThinkPhone вместе с лицензией Windows 365, то есть тем, кому не нужны мощные компьютеры, будет достаточно маленького смартфона. В ближайшие недели Motorola сообщает, что Lenovo ThinkPhone от Motorola будет иметь доступ к поддержке Windows 365 через Moto Connect.

Motorola вдобавок расширила функциональность кнопки Red Key на ThinkPhone, включив интеграцию с приложением Walkie Talkie в Microsoft Teams. Теперь, нажав красную клавишу, включится функция PTT, чтобы пользователи могли быстро начать разговор только одним щелчком мыши. Эта новая функция также будет доступна в ближайшие недели.

Две новые функции ThinkPhone станут благом для бизнес-клиентов. Однако важно отметить, что обе функции требуют от пользователей определенных аккаунтов или подписок. Для поддержки Windows 365 требуется облачная подписка на Windows 365, а для Teams Walkie Talkie требуется только бесплатная учетная запись Microsoft Teams. Радует, что смартфоны развиваются не только в качестве мультимедийных средств, но и для работы.

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Источник: gizmochina