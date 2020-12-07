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Samsung прекратит поддержку некоторых часов и фитнес-браслетов в 2021 году

07.12.2020 656 0

Южнокорейская компания Samsung решила прекратить поддержку некоторых своих носимых устройств в следующем году.

 

Galaxy S2

 

Galaxy Gear S2﻿

 

Samsung известны за свои качественные продукты в сегменте умных носимых устройств. Флагманские часы Galaxy Watch до сих пор являются желаемым дополнением к смартфону для многих любителей гаджетов. Также хорошие отзывы собирают и более доступные устройства. Однако скоро к этой бочке меда добавится ложка дегтя.

 

По данным фанатского издания Galaxy Club, несколько смарт-часов Samsung, а также фитнес-браслетов перестанут работать с новой линейкой от Samsung Galaxy S21. Вот таким радикальным способом компания планирует продвигать более свежие версии своих устройств.

 

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В список устройств, которые, по данным слухам, не будут работать с Galaxy S21, входят Samsung Galaxy Gear, Samsung Galaxy Gear 2, Samsung Galaxy Gear 2 Neo, Samsung Gear S и Samsung Gear Fit.

 

Galaxy Gear S3

 

Galaxy Gear S3﻿

 

Автор Galaxy Club утверждает, что эти устройства будут продолжать работать со старыми смартфонами Samsung, но если вы планируете использовать Galaxy Gear с Galaxy S21, то вас ждет разочарование. Интересно, что вплоть до сегодняшнего дня Samsung неизменно отправлял новые версии прошивки для многих своих старых устройств.

 

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Однако не все так однозначно. По другим слухам, Gear S2 и Gear S3 все еще могут поддерживаться новым поколением флагманских смартфонов компании.

 

Так или иначе, точно об отмене поддержки мы узнаем уже после презентации Galaxy S21.

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Galaxy Gear S3 Samsung

 

Источник: Android Authority


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Samsung Galaxy Watch Galaxy Gear
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 07.12.2020

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