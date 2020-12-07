Samsung прекратит поддержку некоторых часов и фитнес-браслетов в 2021 году
Южнокорейская компания Samsung решила прекратить поддержку некоторых своих носимых устройств в следующем году.
Galaxy Gear S2
Samsung известны за свои качественные продукты в сегменте умных носимых устройств. Флагманские часы Galaxy Watch до сих пор являются желаемым дополнением к смартфону для многих любителей гаджетов. Также хорошие отзывы собирают и более доступные устройства. Однако скоро к этой бочке меда добавится ложка дегтя.
По данным фанатского издания Galaxy Club, несколько смарт-часов Samsung, а также фитнес-браслетов перестанут работать с новой линейкой от Samsung Galaxy S21. Вот таким радикальным способом компания планирует продвигать более свежие версии своих устройств.
В список устройств, которые, по данным слухам, не будут работать с Galaxy S21, входят Samsung Galaxy Gear, Samsung Galaxy Gear 2, Samsung Galaxy Gear 2 Neo, Samsung Gear S и Samsung Gear Fit.
Galaxy Gear S3
Автор Galaxy Club утверждает, что эти устройства будут продолжать работать со старыми смартфонами Samsung, но если вы планируете использовать Galaxy Gear с Galaxy S21, то вас ждет разочарование. Интересно, что вплоть до сегодняшнего дня Samsung неизменно отправлял новые версии прошивки для многих своих старых устройств.
Однако не все так однозначно. По другим слухам, Gear S2 и Gear S3 все еще могут поддерживаться новым поколением флагманских смартфонов компании.
Так или иначе, точно об отмене поддержки мы узнаем уже после презентации Galaxy S21.
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Источник: Android Authority
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