Смартфоны Pixel 8 греются и быстро разряжаются при передаче данных по сети 5G – жалобы пользователей

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Хроническая проблема Pixel﻿﻿﻿ повторяется

Сайт Android Police рассказал о многочисленных отзывах на Reddit, форуме поддержки Google и форумах XDA от владельцев Pixel 8, которые жалуются на чрезмерную разрядку аккумулятора и нагрев телефона во время интенсивного использования данных через мобильную сеть. Некоторые пользователи сталкиваются со случайными проблемами соединения и низкой скоростью мобильной передачи данных в 5G. Проблем нет, когда телефон подключен к Wi-Fi.



Например, при подключении Pixel 8 Pro к сети 5G телефон ощутимо нагревается при просмотре веб-страниц только в течение нескольких минут. Во время мобильной передачи данных также очень быстро используется заряд батареи.



Якобы переключение Pixel 8 в режим только LTE помогает снизить разряд аккумулятора. Данную функцию можно найти в разделе Сеть и Интернет > SIM-карты > [имя оператора] > Желаемый тип сети. Но это значительный недостаток в странах, где работают сети 5G.



Возможно, Google сможет исправить избыточное энергопотребление обновлением микропрограммы модема. В скором времени компания должна выпустить ноябрьский патч безопасности для всех совместимых Pixel. Это обновление может содержать некоторые исправления. Но учитывая, что те же проблемы с соединением возникали на двух предыдущих телефонах Pixel, не стоит ждать радикальных улучшений.



Проблема плохой работы модема действительно не нова для Pixel. Модельный ряд Pixel 6 имел проблемы с подключением. Модем Exynos у Tensor G1 был устаревшим и работал под чрезмерной нагрузкой, что приводило к плохой связи, частым разрывам и чрезмерной разрядке аккумулятора. Google перешел на новый модем Exynos 5300 в Pixel 7, однако в течение нескольких месяцев после выпуска телефона пользователи сообщали о чрезмерной разрядке аккумулятора при использовании мобильных данных. К сожалению, Pixel 8, похоже, имеет тот же набор проблем.