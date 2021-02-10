Смартфоны Huawei исчезают из продажи в Китае

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Продавцам в Китае практически нечего предложить покупателям из мобильников Huawei, складские запасы тают

Доля Huawei на рынке смартфонов схлопывается, сказываются санкции США, приведшие к невозможности покупать важные комплектующие. Компания пытается не пропасть в одночасье с горизонта и даже готовится представить флагманскую линейку Huawei P50. Делается это для того, чтобы выжить и продержаться максимально долго, сколько хватит сил. А там, возможно, риторика США изменится и компании позволят вернуться к полноценной работе.

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На данный момент, смартфоны Huawei практически исчезли с прилавков магазинов за пределами Китая. Аналогичная ситуация скоро произойдет и в Китае. По сообщениям из Поднебесной, сейчас продавцам по всей стране практически нечего предложить пользователям среди устройств под маркой Huawei. На данный момент в наличии 2-3 модели, а в некоторых магазинах и вовсе доступна к покупке одна модель. Еще чуть-чуть и продавцам попросту не будет что предлагать, складские запасы компании исчерпают себя.

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Ранее генеральный директор мобильного подразделения Huawei Ю Чэндун рассказал, что за последние два года США четырежды вводила санкции против компании. Это серьезно ударило по ее бизнесу и сейчас происходит перераспределение сегмента топовых устройств в Китае, где выгодоприобретателем от санкций стала Apple. Сегмент же устройств среднего и бюджетных уровней дербанят между собой Xiaomi, Vivo и Oppo. На мировом же рынке в выигрыше от санкций против Huawei стали Samsung, Apple и ряд китайских компаний.

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Источник: gizchina