Huawei P50: отложенный релиз и ограниченный тираж

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Huawei P50 представят летом и купить их смогут лишь «избранные»

Все реже приходят новости о Huawei, а те что есть, как правило, касаются плачевного положения компании на рынке смартфонов из-за санкций США. Складские запасы компонентов постепенно тают, и она все ближе к той черте, когда не сможет производить мобильные устройства. Нехватка комплектующих приведет к тому, что флагманская серия Huawei P50 выйдет ограниченным тиражом.

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Пришла информация, что компания выпустит всего один миллион моделей серии Huawei P50, которые должны работать под управлением фирменной операционной системы Harmony OS. Несмотря на то что могут представить три устройства нового семейства, но в продажу поступит одна или две модели. И все указывает на то, что за пределами Китая Huawei P50 продавать не будут, ограничатся внутренним рынком, который без проблем «переварит» такой небольшой объем аппаратов.

Изначально предполагалось, что линейка Huawei P50 дебютирует в марте, но затем пришло сообщение, что ее анонс перенесли на май. Теперь же говорят о том, что новые смартфоны представят в июне или июле и в этот же месяц дебютирует планшет Huawei MatePad Pro 2. Самая топовая версия серии Huawei P50 доберется до прилавков магазинов в августе.

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Источник: weibo