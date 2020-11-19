Показали дизайн Poco M3. Как вам?

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Вот с таким экстерьером смартфон выпустит Poco

Новость о намерении «дочки» Xiaomi выпустить 24 ноября смартфон Poco M3 стала сюрпризом. Ничего не предвещало того, что компания еще не закрыла сезон премьер. Да, и инсайдерская братия в этот раз не вещала о предстоящем релизе новинки. Пытаясь урвать свою долю хайпа, известный информатор Ишан Агарвал сегодня выложил в сеть рендер Poco M3.

Хотя само изображение не является официальным, с большой долей вероятности оно может оказаться достоверным и позволяет составить вполне четкое представление о дизайне новинки. И нужно сказать, что смартфон предложит, пожалуй, самую противоречивую внешность за всю недолгую историю бренда.

Особый интерес представляет дизайн задней панели Poco M3, поскольку фронтальная часть повторяет облик многих устройств на рынке. По каким-то причинам дизайнеры решили сделать визуально площадку тыльной камеры поистине огромной, которая занимает четвертую часть «спинки». А чтобы она перетянула на себя все внимание в облике Poco M3, она черного цвета и туда же умудрились втиснуть логотип компании.

Такой дизайнерский маневр придает смартфону некую оригинальность и аппарат явно не останется незамеченным. Если стояла цель сделать Poco M3 узнаваемым, то она достигнута. Но визуально такое решение смотрится несколько аляповатым и громоздким.

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Известно, что Poco M3 предложит IPS-дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+, бюджетный восьмиядерный чип Snapdragon 662, емкий аккумулятор на 6000 мАч и 4 Гб оперативной памяти. Основная камера тройная и в качестве главного выступит датчик на 48-мегапикселей. На уровне предположений — Poco M3 станет клоном по характеристикам Redmi Note 10 4G, чья премьера может состояться в Китае в один день с анонсом продукта Poco.

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Источник: 91mobiles