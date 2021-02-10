Смартфоны рискуют остаться без зарядки в комплекте. Производителей обяжут это сделать

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Еврокомиссия считает, что электроника отдельно — зарядки отдельно. А у быстрой зарядки должен быть единый стандарт

Пожалуй, только ленивый в свое время не пинал Apple за спорную инициативу — отказ от комплектной зарядки. Постепенно критика стихла и нас понемногу приучают к тому, что мы движемся к беззарядному будущему. Производители постепенно начинают предлагать урезанный комплект поставки. Так может случиться, что делать это они будут не только из-за алчности и прочих причин, а потому что им вменят это.

Оказалось, что в числе предложений Еврокомиссии не только внедрение унифицированного USB Type-C разъема, но и стремление «отделить продажу зарядных устройств от продажи электроники». Это по мнению чиновников, «повысит удобство потребителей и снизит воздействие на окружающую среду, связанное с производством и утилизацией зарядных устройств, тем самым поддерживая экологический и цифровой переходы».

Цель у всей затеи одна — потребители смогут использовать одно зарядное устройство для всей своей портативной электроники, а еще это сократит отходы. По факту Еврокомиссия хочет, чтобы производители электроники отказались от поставки в комплекте зарядного устройства и продавали его отдельно от гаджетов. Кроме того, она хочет «гармонизировать технологию быстрой зарядки», запретив необоснованное ограничение скорости зарядки, и предложить одинаковую мощность зарядки при использовании любого совместимого девайса.

Инициатива с урезанным комплектом поставки весьма спорная и у нее найдется немало противников. Вызовет споры и желание внедрить единый стандарт быстрой зарядки. Многие китайские компании используют различные стандарты быстрой зарядки, чтобы конкурировать друг с другом. Хотя по факту многие из них представляют собой аналог быстрой зарядки USB-C Power Delivery.

Сегодня быстрая зарядка маркетинговый инструмент, который нередко продвигают как фишку какого-то из устройств. Почти наверняка производители будут не в восторге от того, что их лишат возможности конкурировать в этой области и им придется как-то договариваться об едином стандарте.

Впрочем, возможно ушлые китайцы предполагали, что дело «пахнет» стандартизацией быстрой зарядки. Поэтому еще в июне появилась информация, что Huawei, Honor, Vivo, Oppo, Xiaomi, Rockchip и Китайская академия информационно-коммуникационных технологий создали консорциум, который призван создать единый стандарт для смартфонов.

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Источник: ec.europa