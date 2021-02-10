Смартфоны Xiaomi, претендующие на обладание чипом Snapdragon 8 Gen 1+

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Список претендентов предказуемый

Нет никакого секрета в том, что Qualcomm намерена выпустить улучшенную версию Snapdragon 8 Gen 1. На данный момент нет полной информации, какие же изменения стоит ждать от новой платформы. Известно лишь то, что производство Snapdragon 8 Gen 1+ поручили TSMC и в основу легла 4-нанометровая технология от тайваньского чипмейкера. По идее, она должна дать ощутимый прирост по части энергоэффективности.

Предположительно, анонсируют Snapdragon 8 Gen 1+ в мае и после этого начнется парад новинок с ним на борту. Естественно, что мимо этого чипа не пройдет и Xiaomi, которая нацелилась выпустить несколько флагманов с ним. Репортеры издания Xiaomiui нашли в исходном коде MIUI сведения о таких смартфонах. В частности, в различных приложениях им удалось найти модели с «PlatformX475». Напомним, что кодовое имя Snapdragon 8 Gen 1+ — SM8475 и нет сомнений, что за аббревиатурой PlatformX475 скрывается эта система на чипе.

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По их данным, новую флагманскую платформу от Qualcomm получат Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi Mix Fold 2, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12T Pro/Redmi K50S Pro. Предположительно, Xiaomi 12 Ultra может стать пионером с новым чипом Snapdragon 8 Gen 1+. Интересно, то в перечне претендентов на новый процессор не значится Xiaomi Mix 5. То ли эта модель действительно не выйдет, то ли ее укомплектуют Snapdragon 8 Gen 1.

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Источник: xiaomiui