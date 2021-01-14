Сравнение производительности Snapdragon 888 и Exynos 2100 на примере Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21

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Столкнули лбами Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21: Snapdragon 888 против Exynos 2100 в AnTuTu

В продажу поступают новейшие флагманы Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. В большинство стран мира они придут с топовой 5-нанометровой платформой Exynos 2100, где архитектура ровно такая как у Snapdragon 888, суперядро Cortex-X1, трио ядер чуть послабее и квартет ядер энергоэффективных. В этот раз компания отказалась от собственных кастомных ядер, сделав ставку на ARM.

И уже сегодня мы можем обсудить производительность Exynos 2100, удалось прогнать Galaxy S21 через синтетический тест AnTuTu и сравнить результат с Xiaomi Mi 11 на базе Snapdragon 888. Сразу скажем, что в плане производительности новая SoC от Samsung флагманская без каких-либо скидок. По итогам забега в бенчмарке новый флагман Samsung набирает 613 038 «попугаев».

Но от шлейфа «плохости» на фоне флагманских решений от Qualcomm компания так и не избавилась. В этом аспекте Snapdragon 888 вновь вне конкуренции. Так, Xiaomi Mi 11 в AnTuTu демонстрирует результат 676 073 балла, превосходя конкурента с Exynos 2100 по части общей и графической производительности. Разница между двумя чипами есть и изменить правила игры Exynos 2100 не смог.

Для «знающий» людей это не означает, что будут какие-либо проблемы в работе Galaxy S21. С большинством повседневных задач чип справится на ура. Основной вывод заключается в том, что Samsung вновь не смогла уделать топовый чип Qualcomm. Остается еще проверить, что там с энергоэффективностью нового флагмана Samsung и какую роль сыграет в этом новый чип и переход на FullHD+ разрешение.



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