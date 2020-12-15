Snapdragon 678: новая платформа для смартфонов среднего уровня

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Qualcomm выпустила разогнанную версию Snapdragon 675 с упором на фотовозможности

Компания Qualcomm продолжает расширять модельный ряд чипов и сегодня представила Snapdragon 678 — преемника Snapdragon 675. Новая платформа найдет свое применение в устройствах среднего класса, и создана она с упором на повышение производительности, улучшение фотовозможностей и автономности.

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Snapdragon 678 получил восемь процессорных ядер Kryo 460 с пиковой частотой 2,2 ГГц и графический чип Adreno 612. В основу процессора лег 11 нанометровый техпроцесс. Аппаратная платформа обладает цифровым сигнальным процессором Qualcomm Hexagon 685 DSP и процессором обработки изображений Qualcomm Spectra 250L.

Говорится о поддержке экранов разрешением 2520х1080 точек с 10-битной глубиной цвета, одиночных камер до 192 Мп (двойных до 25 Мп и тройных — по 16 Мп каждая), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, оперативной памяти LPDDR4x до 8 Гб и постоянной UFS 2.1, а также быстрой зарядки Quick Charge 4+. Камеры смартфонов на базе Snapdragon 678 смогут делать портретные снимки и получат поддержку записи видео 4К со скоростью 30 кадров в секунду

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Snapdragon 678 получил модем Snapdragon X12 без поддержки 5G с пиковой скоростью загрузки и передачи данных составляют 600 Мбит/с и 150 Мбит/с соответственно.

Когда стоит ждать выход первых смартфонов с Snapdragon 678 на борту, не сообщается.

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Источник: gizmochina