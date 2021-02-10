Snapdragon 8+ Gen 1 показал свою мощь

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Это рекорд для мира Android, но главный вопрос: что с нагревом?

Вчера состоялась премьера чипа Snapdragon 8+ Gen 1, которым должен будет обладать каждый уважающий себя флагман второй половины нынешнего года. Чипмейкер обещает, что SoC стала энергоэффективнее и добавила в мощности. И первые сведения о производительности Snapdragon 8+ Gen 1 не заставили себя долго ждать.

Буквально через пару часов после анонса платформы, в сеть выложили скриншот, демонстрирующий результат теста неизвестного смартфона с Snapdragon 8+ Gen 1 в AnTuTu. При этом модель не только оснащена мощным чипом, но и памяти получила с избытком: 18 Гб оперативной и 512 Гб постоянной. Работает при этом она под управлением операционной системы Android 12.

По итогам испытаний в AnTuTu смартфон смог набрать 1 118 161 балл и это рекорд на сегодняшний день. При этом мощность CPU составила 266 524 балла и GPU — 468 846. Показатели MEM и UX такие же, как у текущих моделей с Snapdragon 8 Gen 1, а показатели CPU и GPU улучшены на 20 000 – 30 000 баллов.

Есть предположение, что тест прошел будущий игровой смартфон Asus ROG Phone 6, которому по статусу положено выдавать максимальную мощность. Тогда как у модели Realme RMX3551 с новейшим чипом результат скромнее — 1 059 554 очка. Впрочем, тест прошла инженерная машина, до ее анонса у разработчиков есть еще время поработать над оптимизацией и итоговая производительность будет выше.

Источник: sparrowsnews