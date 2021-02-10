Snapdragon 8 Gen 3 может получить версию Max

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Новые подробности о будущем флагманском процессоре от Qualcomm

О Snapdragon 8 Gen 3 в сети появляются все новые подробности, и некоторые противоречат друг другу. Так что же происходит на самом деле, кто из инсайдеров говорит правду, а кто ошибается? На самом деле есть большая вероятность, что они правы все, но рассказывают они о разных чипах.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что кроме уже озвученной конфигурации ядер 1+5+2 (одно сверхмощное Cortex-X4, пять производительных A7xx и пара экономических A5xx) он видел вариант 2+4+2 с двумя сверхмощными ядрами.

Разработка архитектуры процессора вещь очень сложная, и скорее всего они не выбирают какой-либо из этих вариантов, а будут выпускать оба. Компания Qualcomm понимает, что в ее портфеле требуется процессор для ноутбуков или мощных планшетов вроде M2 от Apple.

Именно им может стать процессор с двумя большими ядрами и гипотетическим названием Snapdragon 8 Gen 3 Max. И вот теперь перед нами становится вопрос, а потрясающий результат прироста видеоядра принадлежит обычной версии или продвинутой.

Также инсайдер сообщил, что производиться новые чипы будут на мощностях TSMC по техпроцессу N4P(4нм) и это очень радостная новость, к счастью производство не доверили Samsung. А вот 3нм производство так и останется эксклюзивом для чипов Apple.

Будем внимательно наблюдать за развитием событий и сообщим вам, если будет какая-то дополнительная информация о будущих флагманских SOC от Snapdragon.

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Источник: weibo