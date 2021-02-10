Snapdragon 855+ и Snapdragon 860: чем отличаются

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Snapdragon 860 это тот же Snapdragon 855+, но только с поддержкой 4G и возможностью предложить дисплей с повышенной герцовкой и 16 Гб оперативки

Вчера состоялась премьера Poco X3 Pro, у которого есть все шансы стать хитом продаж. А еще этот смартфон ознаменовал собой выход чипа Snapdragon 860, характеристики которого созвучны с теми что предлагает Snapdragon 855+. В пользу того, что это практически один и тот же чип указывает и сама Qualcomm на своем сайте, объединив обе платформы в один раздел. Очевидно, что компания провернула маркетинговый трюк, завернув старый чип в новую обертку.

Впрочем, это не отменяет того факта, что даже «перелицевавшись» Snapdragon 855+ способен предложить достойную производительность, которой достаточно для всего. А также все же удалось найти три отличительных черты между Snapdragon 860 и Snapdragon 855+.

Прежде всего, отличие заключаются в том, что Snapdragon 860 — это 4G‑решение без подключения к сетям пятого поколения с модемом Snapdragon X24 LTE. Также в перечне характеристик указано, что Snapdragon 855+ поддерживает работу двух экранов разрешением FullHD+ с частотой обновления 60 Гц, тогда как в случае с Snapdragon 860 частота увеличена до 90 Гц.

Еще одно отличие лежит в плоскости памяти. Так, Snapdragon 855+ позволяет устанавливать в смартфонах до 12 Гб оперативки, а в случае с Snapdragon 860 ее можно «нарастить» до 16 Гб LPDDR4x. Все прочие характеристики дублируются и это обе платформы, созданные с применением 7-нм техпроцесса, обладают ядрами Kryo 485 и видеоускорителем Adreno 640.

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Источник: qualcomm