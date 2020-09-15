Snapdragon 865+ будет не так крут как другой чип Qualcomm. И речь не о Snapdragon 875

791

Snapdragon 865+ может получить более производительную версию

Думаю, что многие уже знают, что в декабре состоится премьера нового флагманского чипа Snapdragon 875. В конце концов стало понятно, что его производством займется Samsung, сумевшая вырвать выгодный контракт у TSMC. Это будет первый чип Qualcomm, созданный по 5-нанометровому техпроцессу.

Читать также: Qualcomm определилась, кто займется производством Snapdragon 875

Но в этом году американский чипмейкер все же намерен кое-что поменять. В частности, он расширит модельный ряд топовых платформ, созданных с применением 7-нанометрового техпроцесса. По сведениям от инсайдера DigitalChatStation, на данный момент Qualcomm разрабатывает новую систему на чипе, в состав которой войдут ядра Cortex-A77 и Cortex-A55. По своей производительности новая платформа будет превосходить Snapdragon 865+, но не дотянет до уровня Snapdragon 875. Как будет называться новинка, сведений нет.

Интересно, что ранее в сети мелькали предсказания, что готовится к выходу чип Snapdragon 860. Возможно, все вышесказанное будет справедливо к нему? По крайней мере, в плане нейминга новинка уже не соответствует своему позиционированию, как более мощное чем Snapdragon 865/865+ решение.

Читать также: Snapdragon 875 может обзавестись лайт-версией Snapdragon 860

Что касается Snapdragon 875, то его кодовое имя Lahaina и индекс SM8350. Помимо базовой версии чипа, компания готовит к анонсу версию Lahaina Pro с каталожным номером SM8350AB. Возможно, за этими названиями прячутся Snapdragon 875 и Snapdragon 875+. По слухам, в состав SM8350 войдет квартет ядер Cortex-A78, тогда как SM8350AB получит новейшие высокопроизводительные ядра Cortex X1 и какой-то особо продвинутый видеоускоритель.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿﻿

Источник: gizchina