Snapdragon 875 может обзавестись лайт-версией Snapdragon 860

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Системы на чипе 800 серии Snapdragon, несомненно, являются востребованными и самыми крутыми с точки зрения производительности процессорами для Android-смартфонов. Именно эти платформы от Qualcomm, прежде всего, являются гордостью самого чипмейкера.

На данный момент во флагманской серии устройств есть два актуальных чипа Snapdragon 865 и Snapdragon 865+, но, возможно, к ним примкнет еще и третий чипсет. И речь не о Snapdragon 875, анонс которого ждем в декабре.

Инсайдеры говорят о возможности выхода Snapdragon 860, который по словам источника, должен стать упрощенной версией Snapdragon 875. Выходит, что новая платформа будет даже лучше Snapdragon 865/865+? Так это или нет, достоверной информации нет.

Кто-то считает, что выход Snapdragon 860 является не логичным и маловероятным шагом. Qualcomm не заинтересована вносить путаницу в уже привычную иерархию аппаратных платформ. Другие напротив считают, что выходом нового процессора чипмейкер предоставит большую свободу производителям смартфона в плане выбора моделей из флагманской серии однокристальных систем.

Источник: gizmochina