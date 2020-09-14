Qualcomm определилась, кто займется производством Snapdragon 875

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Samsung и Qualcomm договорились о поставках Snapdragon 875

Южнокорейская компания Samsung останется единственным поставщиком флагманских процессоров для Qualcomm. Как минимум это утверждение справедливо по отношению к чипу Snapdragon 875, который американский чипмейкер должен представить в декабре на своем ежегодном технологическом саммите.

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По данным источников из Южной Кореи, Samsung Semiconductor Company сумела отхватить выгодный контракт и стала эксклюзивным поставщиком нового флагманского процессора, поскольку смогла предложить более выгодные условия для сотрудничества чем TSMC. По каким параметрам Samsung сумела обойти тайваньского чипмейкера, не сообщается. Портфель заказов на чипы оценивается в $850 млн или $1 млрд.

Samsung Semiconductor Company является подразделением южнокорейского гиганта и входит в число крупнейших производителей проводниковой продукции в мире за последние 20 лет. Qualcomm и Samsung плотно сотрудничают вот уже несколько лет, но иногда американский чипмейкер сбегал к TSMC, поскольку тайваньцы предлагали передовые технологии, которые были недоступны на тот момент для Samsung.

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Ожидается, что в следующем году южнокорейский гигант будет производить для Qualcomm не только флагманские чипы, но и займется выпуском бюджетных 5G-чипов 400 серии Snapdragon. Samsung стремится усилить свое влияние на рынке и хочет откусить больший кусок пирога. Она уверенно идет к цели стать крупнейшим производителем полупроводниковой продукции к 2030 году.

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Источник: gsmarena