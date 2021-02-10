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Убийца Xiaomi Pad 6? Snapdragon 870 в планшете за 220$ - Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7

10.08.2023 149 0

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И нет, это не шутка

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 теперь в продаже: Snapdragon 870 и большой дисплей всего за $235(220$ ограниченная партия). В конце июля Lenovo представила в Китае модель Xiaoxin Pad Pro 12.7. Это преемник Xiaoxin Pad Pro 12.6, выпущенный в 2021 году. И он просто уничтожить Xiaomi Pad 6.

 

Последняя модель имеет незначительные улучшения по сравнению с оригиналом. Несколько дней после анонса устройство наконец-то появилось на продажу.

 

Модификаций памяти две, но цена на них очень сладкая 8 ГБ + 128 ГБ - $235, 8 ГБ + 256 ГБ - $265. Лимитированным тиражом оба варианта памяти продаются со скидкой в $15. Будущий бестселлер на AliExpress?

 

Убийца Xiaomi Pad 6? Snapdragon 870 в планшете за 220$ - Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 – фото 1

 

Модель Xiaoxin Pad Pro 12.6 была выпущена в качестве Lenovo Tab P12 Pro на глобальном рынке. К сожалению, сейчас неизвестно, будет ли более новый Xiaoxin Pad Pro 12.7 выпущен на глобальном рынке.

 

Что касается характеристик, планшет имеет дисплей 12.7 дюйма с поддержкой Dolby Vision и разрешением 2944х1840 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью в пике 400 нит. Он имеет металлический корпус и доступен в сером и зеленом цветах.

 

Кроме того, устройство работает на чипе Qualcomm Snapdragon 870. Его питает аккумулятор на 10,200 мАч с поддержкой 20W зарядки.

 

Убийца Xiaomi Pad 6? Snapdragon 870 в планшете за 220$ - Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 – фото 2

 

 

Планшет имеет переднюю камеру на 13 Мп и заднюю камеру на 8 Мп. Он оснащен четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, отстроенных JBL и двойными микрофонами, датчик отпечатков пальцев, слот для карт MicroSD и дополнительные аксессуары - клавиатуру и стилус.

 

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Источник - gizmochina





Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 10.08.2023
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Убийца Xiaomi Pad 6? Snapdragon 870 в планшете за 220$ - Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7