Snapdragon SM6375 и SM6225: новые чипы для устройств среднего уровня

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Игровой чип появится в 600 серии Snapdragon

В этом году производители автомобилей, электроники и прочей техники остро ощутили на себе нехватку чипов. Аналитики уже говорят о том, что ранее следующего года побороть дефицит не удастся и потребителям он аукнется ростом цен на товары. Но это не отменяет того, что новые чипы продолжат выходить.

Так, Qualcomm планирует обновить модельный ряд чипов для устройств среднего класса, представив парочку новинок в 600 серии Snapdragon, производством которых займется TSMC. Одна из платформ получила индекс SM6375 и, предположительно, выйдет на рынок как Snapdragon 695. Это будет 5G‑чипсет с 8 ядрами, который может получить четыре версии, отличающиеся тактовой частотой работы ядер и графической подсистемы.

Так, пиковая частота ядер будет варьироваться в диапазоне от 2,1 ГГц до 2,5 ГГц, и графического чипа — 800-950 МГц. Одна из версий чипа предложит поддержку дисплеев с частотой обновления 144 Гц и, по мнению источника, она будет ориентирована на игровые смартфоны.

Еще один процессор, которому предстоит дебютировать, получил индекс SM6225. Предполагается, что он придет на смену Snapdragon 665. О характеристиках однокристальной системы ничего неизвестно. Есть лишь информация, что ее тестируют на устройстве, которое обладает 6 Гб оперативки, флеш-накопителем UFS 2.2 на 128 Гб, 90-герцовым экраном разрешением FullHD+.

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Источник: winfuture