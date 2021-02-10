Snapdragon X75: новый рекорд скорости мобильных данных

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Но нам еще до этого очень далеко.





Qualcomm установила новый мировой рекорд по скорости загрузки в сети 5G поддиапазоном 6 ГГц с помощью своего нового модема Snapdragon X75 5G Modem-RF System. Модем достиг поразительной скорости загрузки – 7,5 Гбит/с.





Компания Qualcomm анонсировала Snapdragon X75 5G Modem-RF System на выставке MWC в феврале 2023 года. X75 является преемником Snapdragon X70, который находится в Galaxy S23 и других устройствах на базе Snapdragon 8 Gen 2. Последнее тестирование X75 показывает, что компания борьба за скорость в сетях 5G только начинается.









А теперь немного разумных слов: модем Snapdragon X75 смог достичь этой скорости, используя 300 МГц спектр. Модем также использует 4x агрегацию несущих (4xCA) через 4 канала с временным дуплексированием (TDD) в одном спускном соединении вместе с использованием 1024 квадратурной амплитудной модуляции (QAM). Эти методы были протестированы в конфигурации сети 5G standalone (SA), чтобы добиться впечатляющей скорости 7,5 Гбит/с.





Компания Qualcomm заявила, что эти возможности Snapdragon X75 позволят обеспечить лучший опыт пользователя, ускоренной загрузки, лучшего управления сетью и т.д. Модем готов сделать свой дебют в будущих флагманах, однако, к сожалению, пока это не касается Украины, поскольку у нас достаточного покрытия 5G нет, и все ограничивается несколькими тестовыми зонами.





Недавно T-Mobile достигла скорости загрузки 3,3 Гбит/с на Galaxy S23, использующего модем Snapdragon X70. Ожидается, что X75 предложит вдвое более высокую скорость – 7,5 Гбит/с. Это значительное улучшение, и мы радуемся пользователям из США, однако, честно говоря, хочется и нам такого.





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Источник: Gizmochina