Социальной сети "для бабушек" Facebook исполнилось 20 лет: есть ли у нее будущее?

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Facebook - инвестиция в будущее компании!

Есть такие, кто пользуется Facebook? Хотя в наше время эта сеть не так популярна среди молодежи, но она сделала большой вклад в развитие интернета, общественных связей и многое другое. С развитием других профильных площадок, таких как Instagram, TikTok, Twitter и даже Telegram, Facebook превратился в большой форум или просто место для общения, но его популярность с каждым годом все падает.

Мало кто задумывается, что некоторые пользователи Facebook моложе, чем сама соцсеть. Рады вам сообщить, что Facebook исполняется 20 лет в феврале 2024! Это выдающаяся цифра, ведь не всем это удалось – так долго держаться на плаву и продолжать активно развиваться.

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Главный исполнительный директор Марк Цукерберг поделился этим событием в Instagram: "20 лет. Все еще в теме", выложив фотографии "до и после", на которых он стоит перед компьютером, якобы с 2004 и 2024 годов.

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Хотя и Facebook отметил свое двадцатилетие, но что же будет дальше?

Как сообщает издание Engadget, социальная сеть занимает все более неудобное место в "семействе" приложений Meta. Большинство взрослых американцев все еще пользуются сервисом, но трое из четырех считают, что Facebook – возможно, из-за того, что он подпитывает глобальный дезинформационный кризис и пропагандирует язык ненависти, направленный на геноцид, – "делает общество хуже".

Такие отзывы пользователей или бывших пользователей сети положительно не влияют на ее развитие и это, возможно, последняя годовщина. Facebook по-прежнему приносит миллиарды долларов дохода от рекламы для Meta, но значительного прироста пользователей не было давно.

Неудивительно, что подростки почти не интересуются социальными сетями своих родителей, бабушек и дедушек. Лишь 33 процента американских подростков сообщили, что "когда-нибудь" пользовались сервисом по сравнению с 71 процентом в 2015 году. Такая динамика, когда база пользователей Facebook стареет быстрее, чем сам продукт, заставила некоторых ученых заключить, что однажды социальная сеть будет иметь больше профилей неактивных профилей, чем активных.

Совершенно не удивляет, что сеть, в которой господствуют люди постарше, скоро исчезнет. Ведь крупные технологические компании нацелены на развитие трендовых и более понятных для молодежи технологий, в частности искусственного интеллекта.

Будущее за искусственным интеллектом!

Компания Meta, владеющая Facebook, планирует потратить миллиарды на инфраструктуру искусственного интеллекта. Эти инвестиции определят, верна ли ставка Цукерберга на будущее социальных сетей. И если он реализует свое видение будущего с чат-ботами с искусственным интеллектом и поддержкой метаязыка, это станет возможным в значительной степени благодаря беспрецедентному финансовому успеху старейшей и скучной части его империи.

Источник: engadget