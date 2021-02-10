Сегодня представили Xiaomi Redmi Note 13 Pro: 200 МП камера, Snapdragon 7s Gen 2, 5000 мАч аккумулятор всего от $190
Свежечок от Xiaomi: где-то порадовал, а где-то разочаровал
Сегодня прошла презентация Xiaomi, на которой показали смартфоны Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 5G.
Конечно королем была все же флагманская модель Pro+, но и обычная версия Redmi Note 13 Pro получила много интересных новшеств, которые вам точно понравятся. Из главных новшеств это дисплей 6,67-дюймовый OLED на 120 Гц, пиковая яркость в целых 1800 нит, по сравнению с предшественником в 900 нит.
Также производитель сделал упор на очень тонкие рамки вокруг дисплея и за такую цену они действительно впечатляют.
Процессор установили неоднозначный, но свежий Snapdragon 7s Gen 2, который, по заявлению многих экспертов, является удивительным решением, но тесты на самом смартфоне покажут как он будет справляться.
Основная камера на целых 200 МП + сверхшироугольная камера 8 МП + 2 МП тройная макрокамера.
Аккумулятор 5100 мАч, смартфон поддерживает быструю зарядку 67 Вт, подзарядку от 0 до 100% за 44 минуты.
Цвета будут доступны следующие: Midnight Black, Star Sand White, Time Blue, Light Dream Galaxy. Габариты смартфона ожидаем достаточно велики, но в целом стандартны для компании, а также толщина составляет 7,98 мм и вес в 187 г.
Относительно дополнительных интерфейсов, присутствуют NFC, инфракрасный порт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, хранится 3,5-мм разъем для наушников и распознавание отпечатков пальцев на экране. Также есть защита от воды и пыли по стандарту IP54.
Цены также достаточно приятны: 8+128 ГБ впервые продается за 1399 юаней (~ $190), 8+256 ГБ за 1499 юаней (~ $205), 12+256 ГБ за 1699 юаней (~ $230), 12+52 (~ $260), а 16+512GB за 1999 юаней (~ $270).
В целом, смартфон удался интересным, хотя некоторые решения, как, например, процессор Snapdragon 7s Gen 2 довольно удивительны.
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