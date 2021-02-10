Сегодня представили Xiaomi Redmi Note 13 Pro: 200 МП камера, Snapdragon 7s Gen 2, 5000 мАч аккумулятор всего от $190

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Свежечок от Xiaomi: где-то порадовал, а где-то разочаровал

Сегодня прошла презентация Xiaomi, на которой показали смартфоны Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 5G.

Конечно королем была все же флагманская модель Pro+, но и обычная версия Redmi Note 13 Pro﻿ получила много интересных новшеств, которые вам точно понравятся. Из главных новшеств это дисплей 6,67-дюймовый OLED на 120 Гц, пиковая яркость в целых 1800 нит, по сравнению с предшественником в 900 нит.

Также производитель сделал упор на очень тонкие рамки вокруг дисплея и за такую цену они действительно впечатляют.

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Процессор установили неоднозначный, но свежий Snapdragon 7s Gen 2, который, по заявлению многих экспертов, является удивительным решением, но тесты на самом смартфоне покажут как он будет справляться.

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Основная камера на целых 200 МП + сверхшироугольная камера 8 МП + 2 МП тройная макрокамера.

Аккумулятор 5100 мАч, смартфон поддерживает быструю зарядку 67 Вт, подзарядку от 0 до 100% за 44 минуты.

Цвета будут доступны следующие: Midnight Black, Star Sand White, Time Blue, Light Dream Galaxy. Габариты смартфона ожидаем достаточно велики, но в целом стандартны для компании, а также толщина составляет 7,98 мм и вес в 187 г.

Относительно дополнительных интерфейсов, присутствуют NFC, инфракрасный порт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, хранится 3,5-мм разъем для наушников и распознавание отпечатков пальцев на экране. Также есть защита от воды и пыли по стандарту IP54.

Цены также достаточно приятны: 8+128 ГБ впервые продается за 1399 юаней (~ $190), 8+256 ГБ за 1499 юаней (~ $205), 12+256 ГБ за 1699 юаней (~ $230), 12+52 (~ $260), а 16+512GB за 1999 юаней (~ $270).

В целом, смартфон удался интересным, хотя некоторые решения, как, например, процессор Snapdragon 7s Gen 2 довольно удивительны.

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