Solana Saga: смартфон с поддержкой криптовалюты и блокчейна

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первый смартфон для криптотрейдеров уже на рынке

Блокчейн-компания Solana, основателем которой является украинец Анатолий Яковенко, выпустила первую партию смартфонов для предзаказчиков под названием Saga. Аппарат позволяет легко и безопасно хранить свои цифровые активы и устраняет проблемы, связанные с ними. Новые предварительные заказы на гаджет откроются 8 мая.

Saga помогает упростить общий опыт web3 с помощью Seed Vault, безопасного, биометрического интегрированного решения для хранения. Отраслевые эксперты утверждают, что Saga улучшила возможности web3. Он создан для нашего стиля жизни, ориентированного на мобильные устройства, одновременно гарантируя безопасность и защиту ваших цифровых активов.

Вы можете использовать Saga, чтобы создать мгновенный NFT из изображения на своем смартфоне и для совершения криптовалютных платежей на ходу. Набор услуг и мер, возможных с помощью Saga, направлен на переосмысление мобильного опыта для web3.

Большинство криптоопытов представлены через рабочий стол, а его мобильная интеграция открывает новые перспективы для продукта. Saga предлагает более безопасную и гарантированную поддержку блокчейна, чем при взаимодействии с вашим сайтом блокчейна через браузеры.

Он предлагает безупречную альтернативу, которая преодолевает несколько проблем в настольной системе. Текущая зависимость пользователей от просмотра веб-страниц в кошельке для транзакций имеет значительные недостатки. Это не учитывает огромные возможности усовершенствования, доступные в мобильном телефоне.

Кроме того, поддержка кошелька в программе также создает определенные риски безопасности при использовании нескольких программ для хранения ваших личных ключей.

Solana Mobile утверждает, что добилась значительных успехов с момента запуска проекта Saga в прошлом году. Его целью было модернизировать способ взаимодействия людей со своими цифровыми активами и улучшить их безопасность. Помимо специфического функционала, это просто изящный Android-смартфон с хорошим дизайном.

Sage оснащен такими флагманскими компонентами, как чип Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флэш-памяти и 6,67-дюймовый OLED-экран. Пользователям гарантирован новый опыт в Solana dApp Store, предлагающий несколько программ web3.

Saga доступна для доставки в США, Великобританию, ЕС и несколько других рынков. Владельцы Saga Pass имеют более высокую вероятность получить продукт в первой партии отправлений. Есть много вкусностей, которые поставляются из Saga, в частности Welcome Pack, NFT-токен Saga Genesis при настройке своего устройства и прочее.

Стоимость смартфона составляет 1000 долларов. Учитывая его специфический функционал и довольно неплохое железо цена более чем адекватна, и для людей, занимающихся криптой, это очень неплохое решение.

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Источник: gizmochina