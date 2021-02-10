Сладкая цена на Realme 10 Pro+: флагманский дизайн и качественная камера всего за 7 900

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достойный смартфон

Смартфон Realme 10 Pro+ создавался как достойный конкурент для 12 линейки Redmi Note от Xiaomi и по своей цене обладает очень привлекательными характеристиками. Облик у него вообще больше похож на флагманы. Здесь используется 6.7 дюймовая Amoled панель с частотой развертки 120 герц и загнутыми краями.

В результате аппарат чувствуется относительно компактным и выглядит намного дороже, чем стоит. У него установлена довольно качественная основная камера на 108 Мп 1/1.67", которая делает просто отличные снимки днем и очень неплохие ночью.

Сердцем смартфона стал удачный среднебюджетный чип Dimensity 1080. Интерфейс и приложения работают плавно и быстро. Игровым это устройство назвать нельзя, но немного снизив настройки, можно поиграть во все современные мобильные игры. Кроме этого, здесь уже установлена приятная линейная вибрация, стереодинамики и современные беспроводные модули включая NFC.

Аккумулятор не 5000 с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт обеспечивает длительную автономную работу и быструю зарядку продолжительностью не более получаса.

Несмотря на то, что Realme уже выпустила его преемника, этой модели лишь чуть больше полугода, но сейчас китайцы активно распродают остатки со складов, и самое время приобрести этот смартфон по очень приятной цене 7 900 гривен ($209) на сайте Aliexpress. Сделать это можно по ссылке ниже по тексту:

Realme 10 Pro+ 8/128 ГБ

Внимательно читайте описание товара, это китайская версия смартфона, на которую можно установить Google сервисы и пользоваться оплатой. Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

Как заказывать посылки с Aliexpress﻿

Удачных вам покупок и мирного неба над головой!﻿

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