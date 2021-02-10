Sony анонсировала портативную "консоль" PlayStation Portal, гарнитуру Pulse Elite и беспроводные наушники Pulse Explore

56

Дистанционный контроллер для PS5 с экраном и наушники с LOSSLESS﻿-качеством



Sony представила комплект устройств для дистанционного взаимодействия с консолью PlayStation 5. Среди них портативная "консоль" PlayStation Portal, полноценная закрытая беспроводная акустическая гарнитура Pulse Elite и внутриканальные беспроводные наушники Pulse Explore.



PlayStation Portal



Sony называет PlayStation Portal удаленным проигрывателем. Скорее это беспроводной контроллер с экраном. Его функция – воспроизводить игры с PS5 дистанционно через локальную сеть Wi-Fi. Устройство позволит меньше спорить за доступ к телевизору и играть в другой комнате, во дворе и других местах.



PlayStation Portal оснащен контроллером DualSense с адаптивными триггерами и тактильной обратной связью. ЖК-экран 8” имеет разрешение 1080p и частоту обновления 60 Гц. Также здесь имеется джек 3,5 мм для подключения проводных наушников.



Интеграция с PS5 позволяет быстро перейти от обычной игры на консоли к воспроизведению на компактном экране. Portal не поддерживает игры PS VR2 и облачные игры PlayStation Plus Premium. Устройство поступит в продажу позже в этом году по цене $199,99 или €219,99.



Pulse Elite и Pulse Explore

Pulse Elite – беспроводная гарнитура, которая по словам Sony обеспечивает воспроизведение аудио без потерь аудио без потерь. Она оснащена микрофоном с выдвижной штангой и шумоподавлением с помощью ИИ. В комплекте входит зарядное устройство.



Pulse Explore – беспроводные наушники Sony с двойными микрофонами и технологией шумопоглощения с помощью ИИ. Наушники снабжаются зарядным футляром.



Pulse Elite и Pulse Explore используют специально разработанные планарные драйверы для премиального уровня звучания. Sony заявляет о профессиональном уровне качества.



Гарнитура Pulse Elite будет доступна за $149,99 или €149,99. Pulse Explore будет стоить $199,99 и €219,99. В скором времени Sony сообщит больше деталей, включая дату старта предварительных заказов и запуска.



Беспроводная технология Sony PlayStation Link



Pulse Elite и Pulse Explore подключаются к PlayStation Portal с помощью беспроводной аудиотехнологии PlayStation Link. Она обеспечивает низкую задержку, аудиопередачу без потерь и легкое переключение между несколькими хостами PS5 с помощью USB-адаптера и PlayStation Portal.



Для использования Pulse Elite и Pulse Explore с PS5 и PlayStation Link необходим USB-адаптер, входящий в комплект каждой гарнитуры. USB-адаптер PlayStation Link также будет продаваться отдельно как отдельный предмет, его можно использовать на ПК и Mac.



Pulse Elite и Pulse Explore могут одновременно подключаться к устройству с поддержкой PlayStation Link (PS5, ПК, Mac или PlayStation Portal) и устройству Bluetooth. Во время игры на PS5 геймеры могут мгновенно ответить на звонок через те же наушники.﻿

Источник: PlayStation.Blog