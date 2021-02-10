Sony хочет совершить революцию с многослойным CMOS-датчиком изображения

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Фото, созданные на сенсоры с новой технологией, будут менее шумными и с широким динамическим диапазоном

Сегодня компания Sony Semiconductor Solutions объявила об успешной разработке первого в мире датчика изображения CMOS с двухслойным транзисторным наложением пикселей, обеспечивающим увеличение приема сигнала примерно в два раза, что позволяет расширить динамический диапазон и снизить уровень шума.

Если обычные датчики изображения CMOS имеют фотодиоды и пиксельные транзисторы на одной подложке параллельно, то новая технология Sony разделяет фотодиоды и пиксельные транзисторы на отдельных слоях подложки. Эта новая структура увеличивает количество получаемых данных о цвете и яркости почти вдвое по сравнению с обычным датчиком изображения. Это позволяет увеличить динамический диапазон и уменьшить шум, чтобы существенно улучшить качество изображения. При этом сама технология работает как с обычными пикселями, так и небольшими.

Другими словами, похоже, что Sony считает, что эта технология может быть ключевой для сенсоров мобильных камер смартфонов с более высоким разрешением и меньшими пикселями. Так что это может стать важным фактором, если компания захочет пойти по стопам Samsung и предложить камеры на 108 Мп или более.

Sony подтвердила, что эта технология предназначена для датчиков для мобильных камер, но не указала сроки, когда следует ожидать появления первых сенсоров с такой компоновкой. Возможно, первые датчики с новой технологией мы увидим в следующем году, и они явно найдут свое применение во флагманских устройствах.

Источник: sony