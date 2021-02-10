Sony назначила премьеру новых смартфонов и подробности о Xperia 1 III

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Через две недели Sony представит обновление модельного ряда Xperia

Sony пропустила выставку MWC 2021 и не стала презентовать новое поколение флагманов. Решено провести отдельное мероприятие и пройдет оно 14 апреля. О предстоящем ивенте сегодня официально объявила сама компания, опубликовав соответствующее объявление на своих страницах в социальных сетях.

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Уже по традиции Sony не называет продукты, ради анонса которых она собирает ивент. Предполагается, что на мероприятии представят Sony Xperia 1 III, Xperia 10 III и Xperia 5 III. Ожидается, что Sony Xperia 1 III станет новым флагманом компании и в его оснащение войдет 6,5-дюймовый OLED-экран разрешением 4К с соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Гц, платформа Snapdragon 888, до 12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 256 Гб. Обещают аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой и многомодульную тыльную камеру с главным датчиком на 64-мегапикселя, а также сверхширик 12 Мп. Ценник на Sony Xperia 1 III может составить $1369.

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О спецификациях Xperia 5 III нет ни слова, но ожидается, что это будет более компактная версия известного по слухам флагмана Xperia 1 III с начинкой попроще. Что касается Xperia 10 III, то в начале года в сети мелькали рендеры смартфона, в дизайне которого видна преемственность с предшественником.

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Источник: androidauthority