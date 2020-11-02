Sony пообещала бесплатно заменить аккумулятор на нескольких смартфонах Xperia

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Sony решили успокоить своих клиентов – теперь они знают, что их устройство Xperia находится в надежных руках.

Еще в феврале японская компания Sony представила свой флагман Xperia 1 II. Смартфон собрал неплохую критику, но, как и привычно для последних устройств компании, не стал ультра-хитовым продуктом. Возможно, именно поэтому японцы решили покрепче держаться за существующих клиентов.

Сегодня Sony сделали несколько объявлений, которые позволят владельцам смартфонов Xperia не переживать за скорую необходимость смены устройства.

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Согласно сайту ITHome, Sony объявила о том, что она представит программу замены аккумулятора для некоторых из своих существующих моделей линейки Xperia. Программа замены будет доступна в нескольких странах, список которых пока отсутствует.

В список устройств, которые будут иметь право на замену аккумулятора, входят, в основном, флагманы. К ним относятся Xperia XZ, Xperia XZs, Xperia XZ1, Xperia XZ Premium, Xperia XZ2 и Xperia XZ3.

Источник также сообщает, что после замены пользователи получат бесплатный кабель для зарядки и 10% скидку на другие виды ремонта.

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Также выяснилось, что Sony пообещала, что флагман Xperia 1 II получит в общей сложности три обновления операционной системы, что точно должно порадовать владельцев флагмана Sony. Все-таки не каждый производитель может похвастаться такими обещаниями.

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Источник: ITHome



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