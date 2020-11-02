Huawei нашли способ обойти санкции США?

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Похоже, китайский техногигант Huawei смог найти чипмейкера в обход запрета Американского правительства.

Почти каждую неделю мы рассказываем вам про тяжелую судьбу Huawei, и как компания пытается решать свои проблемы. Сегодня мы продолжим эту традицию

Крупному американскому изданию Financial Times стало известно, что Huawei планирует построить завод по производству чипов в Шанхае, который будет посвящен производству деталей для своего подразделения, занимающегося производством телекоммуникационного оборудования.

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Huawei неоднократно сталкивалась с трудностями в поддержании своего бизнеса в области телекоммуникационной инфраструктуры по мере того, как правительства США и других иностранных государств продолжали налагать дополнительные санкции на компанию.

Однако если новый шанхайский завод сможет сделать Huawei самодостаточным в производстве собственных чипов, то этот шаг потенциально может обойти недавно введенный в США запрет на торговлю.

Как сообщается, завод будет управляться партнером Huawei, Шанхайским научно-исследовательским центром IC, и обе компании будут воспринимать это, как эксперимент до тех пор, пока процессы производства чипов не будут готовы для конечных пользователей продукции Huawei.

Основываясь на отчете, завод изначально будет использоваться для создания старых 45-нм чипов. Затем планируется перейти к чипам с техпроцессом 28 нм к 2021 году и 20 нм к 2022 году. Очевидно, что такой долгосрочный график отодвинет Huawei далеко назад по сравнению со своими конкурентами, но выбора у компании нет.

В любом случае, эти инвестиции могут привести к созданию полностью самодостаточного производственного процесса, что может быть очень выгодно для компании.

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Источник: Gizmodo



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