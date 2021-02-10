Анонсирован Sony Xperia 10 III: компактный 5G-смартфон с водозащитой

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Представлен среднего уровня Sony Xperia 10 III

Сегодня Sony отметилась анонсом трех новинок Xperia 1 III, Xperia 5 III и Xperia 10 III. О первых двух мы рассказали, а теперь пришла очередь поведать о Xperia 10 III, ставшем первым 5G-смартфоном компании среднего уровня. Его стоимость озвучат ближе к старту продаж, а до прилавков магазинов он должен добраться в начале лета нынешнего года.

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Sony Xperia 10 III укомплектовали процессором Snapdragon 690, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб флеш-памяти. Оснастили смартфон OLED-дисплеем диагональю 6 дюймов разрешением FullHD+ с частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 21:9, а защищает его стекло Gorilla Glass 6. Емкость аккумулятора составила 4500 мАч и есть поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Работает Xperia 10 III под управлением операционной системы Android 11, имеется сканер отпечатков пальцев на боковой грани, фронтальная 8-мегапиксельная камера и система из трех датчиков на тыльной стороне 12 Мп (f/1.8) + 8 Мп (сверхширик, угол обзора 120 градусов, f/2.2) + 8 Мп (телеобъектив, 2-кратный зум, f/2.2). В активе смартфона 3,5 мм разъем для наушников, защита IP65/68, поддержка LDAC и aptX HD. Доступна новинка будет в черном, белом, синем и розовом цветах.

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Источник: gsmarena