Анонс Sony Xperia 5 III с платформой и камерой от флагмана по меньшей цене

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Sony Xperia 5 III лайт-версия Xperia 1 III с более простым экраном и без беспроводной зарядки

Помимо продвинутого флагмана Xperia 1 III компания Sony представила сегодня смартфон попроще Xperia 5 III, который уже не получил такой же топовый дисплей, но при этом ему оставили уникальный перископический объектив с переменной апертурой.

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Sony Xperia 5 III оснащен дисплеем диагональю 6,1 дюйма разрешением FullHD+ с соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Гц. Прикрывает матрицу стекло Gorilla Glass 6. Из-за установки экрана меньшей диагональю корпус получился достаточно компактным 157х68х8,2 мм при весе 168 грамм.

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Построен Xperia 5 III на базе процессора Snapdragon 888 с 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Питает его аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт, беспроводной зарядки нет. Основная камера получила основной датчик на 12 Мп со светосилой f/1.7 и размером 1/1,7". Дополнили его шириком на 12 Мп с диафрагмой f/2.2 и телеобъективом с аналогичным разрешением с системой оптической стабилизации изображения и переменной апертурой f/2.3/2.8. Оптика Zeiss здесь также предлагается.

В арсенале Sony Xperia 5 III фронталка на 8-мегапикселей, 3,5 мм разъем для наушников, стереодинамики с Dolby Atmos, защита от воды IP65/68 и руководит его работой операционная система Android 11. В России Xperia 5 III предлагают за 84 990 рублей ($1124).

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Источник: sony