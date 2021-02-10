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Sony выпустит портативную консоль этим летом, возвращение PS Vita?

06.04.2023 91 0

Sony планирует выпустить неоднозначный девайс

По сети ходили слухи о том, что Sony планирует возродить портативные консоли под своим брендом. На днях инсайдер Том Хендерсон подтвердил слухи о том, что Sony активно работает над преемником PS Vita и раскрыл некоторые детали.

 

ps vita

 

Будущая консоль получила рабочее название Q Lite. И к моему огромному сожалению она не будет самостоятельным устройством, она будет дополнять PlayStation 5, поскольку именно с домашнего устройства будет транслироваться изображение с помощью технологии Remote Play.

 

 

Картинка будет в высоком качестве, как для портативного гейминга – 1080p/60 FPS. Q Lite будет похожа на контроллер DualSense, в который посередине влепили 8-дюймовый экран. Честно говоря, не совсем понятно зачем покупать отдельный гаджет если технология Remote Play доступна почти на любом смартфоне или планшете.

 

Весь шарм портативок в том, что можно поиграть в самолете или в путешествии на машине, где интернета как раз нет, ради чего эта штука?

 

Ожидается, что в июне состоится PlayStation Showcase и там покажут это чудо инженерной мысли. Конечно, все будет зависеть от цены, но честно говоря, я не вижу много сценариев ее использования.

 

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Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 06.04.2023

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Sony выпустит портативную консоль этим летом, возвращение PS Vita?