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Sony планирует выпустить неоднозначный девайс

По сети ходили слухи о том, что Sony планирует возродить портативные консоли под своим брендом. На днях инсайдер Том Хендерсон подтвердил слухи о том, что Sony активно работает над преемником PS Vita и раскрыл некоторые детали.

Будущая консоль получила рабочее название Q Lite. И к моему огромному сожалению она не будет самостоятельным устройством, она будет дополнять PlayStation 5, поскольку именно с домашнего устройства будет транслироваться изображение с помощью технологии Remote Play.

Картинка будет в высоком качестве, как для портативного гейминга – 1080p/60 FPS. Q Lite будет похожа на контроллер DualSense, в который посередине влепили 8-дюймовый экран. Честно говоря, не совсем понятно зачем покупать отдельный гаджет если технология Remote Play доступна почти на любом смартфоне или планшете.

Весь шарм портативок в том, что можно поиграть в самолете или в путешествии на машине, где интернета как раз нет, ради чего эта штука?

Ожидается, что в июне состоится PlayStation Showcase и там покажут это чудо инженерной мысли. Конечно, все будет зависеть от цены, но честно говоря, я не вижу много сценариев ее использования.

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Источник: twitter