Sony выходит из кризиса. Мобильный бизнес станет прибыльным

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Многие уже перестали наблюдать за мобильным бизнесом Sony. Для многих компания ассоциируется с аутсайдером, который мечется и пытается постоянно перестроить Sony Mobile в поисках выхода. Тем не менее, сама Sony верит в возрождение и взяла курс на оптимизацию расходов, а также пытается выстроить новую команду. Банально, типично, но зачастую это работает.

Сработало и в случае с Sony. Во время своего последнего отчета по результатам работы во втором квартале нынешнего года компания заявила о поставках 800 тысяч смартфонов Xperia. Это на 100 тысяч меньше, чем годом ранее, но вдвое больше, чем в первом квартале 2020 года. Учитывая кризис на рынке и падение спроса на фоне пандемии коронавируса, результат Sony можно считать успехом для нее.

Воодушевившись происходящим, компания заявила, что мобильный бизнес компании впервые за четыре года принесет прибыль по итогам работы с апреля 2020 года по март 2021 года. Из интересного стоит отметить, что свое краткосрочное будущее компания связывает с бюджетными и среднего уровня смартфонами.

По ее словам, сейчас рынок дрейфует в сторону доступных устройств, тогда как спрос на флагманы падает. Правда, Sony считает это временным явлением и верит, что ее топовые устройства все же станут более популярными в будущем.

Источник: phonearena