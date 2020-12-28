Sony Xperia 1 III: каким будет зимний флагман Sony

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В сеть слили характеристики Sony Xperia 1 III

Несмотря на проблемы на рынке смартфонов и отсутствие достойных продаж, Sony не планирует покидать его и демонстрирует несокрушимую волю делать все по-своему. В первой половине следующего года компания должна представить свой очередной флагман, который должны именовать Xperia 1 III. Произойдут ли какие-либо изменения в плане внешности, предсказать сложно. Компания может продолжать исповедовать традиционализм в плане дизайна, но внутренние изменения должны произойти.

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Сетевые источники сообщают, что Sony Xperia 1 III должен предложить OLED‑матрицу диагональю 6,5 дюйма с поддержкой HDR и разрешением 4К. Сказано также, что дисплей будет на 15% ярче того, что предлагает предшественник. Такое разрешение избыточно и куда столько? За что в итоге пользователей заставят переплачивать?

Вполне ожидаемо базироваться флагман будет на топовой платформе Snapdragon 888, предложит 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гб. Среди прочего Sony Xperia 1 III предложит боковой сканер отпечатков пальцев, защиту от воды IP65/IP68 и поддержку сетей пятого поколения. Предсказывают, что ценник на смартфон составит $1199.

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Резонный риторический вопрос: на что рассчитывает компания с такой ценовой политикой? Вместо того, чтобы двигаться в направлении демократизации цен, Sony продолжает взвинчивать ценники тем самым еще больше отталкивая пользователей от своих устройств.

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Источник: twitter