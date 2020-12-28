Теперь Sony разрабатывают еще один сенсор для Oppo

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Oppo Find X3 будет оснащен совершенно новым сенсором от Sony.

Oppo Reno 5 Pro﻿

Буквально неделю назад мы рассказали вам о новом сенсоре от Sony для готовящегося смартфона Oppo Reno5 Pro+. Смартфон уже был представлен, и, как оказалось, слухи не были беспочвенны – новый сенсор IMX766 действительно установили в свежий флагман от Oppo, который, в теории, должен давать очень неплохие результаты.

Теперь в Сети появилась информация, что обе компании решили пойти еще дальше. По слухам, нам следует ожидать появления еще одного сенсора, теперь с названием IMX789. Как и в случае с IMX766, датчик будет «зарезервирован» для Oppo, теперь для нового флагмана Find X3.

За несколько лет у Sony и Oppo сложились отличные деловые отношения в разработке кастомных датчиков. Напомним, что главным сенсором в Oppo Find X2 Pro являлся IMX689 производства тех же Sony. Датчик имеет разрешение 48 МП и поддержку Quad Bayer.

Oppo Find X2﻿

Характеристики этого сенсора были впечатляющими при его выпуске и остаются впечатляющими по сей день. Глядя на название IMX789, можно с большой долей уверенности сказать, что он станет прямым преемником IMX689. По мнению аналитиков рынка, в нем должны улучшиться вычислительные возможности датчика, а также увеличиться физическое количество пикселей.

Также интересно, какая из версии Find X3 получит данный сенсор – обычная или Pro. Скорее всего, узнаем мы об этом в начале следующего года.﻿

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Источник: Sparrows News



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